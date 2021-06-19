Trakya, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Trakya, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Trakya, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine kapandı.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Polis ekipleri denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya riayet ettiği gözlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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