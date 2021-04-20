Trakya nüfusunun yüzde 20,6'sını çocuklar oluşturuyor
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Trakya nüfusunun yüzde 20,6'sını çocuklar oluşturuyor

Trakya nüfusunun yüzde 20,6'sını çocuklar oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya nüfusunun yüzde 20,6'sını çocukların oluşturduğu bildirildi.

Trakya nüfusunun yüzde 20,6'sını çocukların oluşturduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı "İstatistiklerle Çocuk, 2020" bültenine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'sini çocuk nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2020 yıl sonu itibariyle 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si de kız çocuklardan oluştu.

Trakya'da ise nüfusunun yüzde 20,6'sını çocuklar oluşturdu.

Bölgedeki kentlerden Edirne'de nüfusun yüzde 18,1, Tekirdağ'da yüzde 25,1 ve Kırklareli'nde yüzde 18,7'sinin çocuklardan oluştuğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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