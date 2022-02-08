TRAKYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, alçak kesimlerde ise yer yer yağmur olarak etkisini gösteriyor.

Meteroloji'nin kar ve sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden kar yağışı etkili olmaya başladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü ve Balkan köylerindeki kar yağışı, bölgeye beyaza bürürken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Hamzabeyli köyünde yaşayan Sabiha Kocaman, yağan karın bereket karı olduğunu söyledi. Karın ekinlere çok iyi geleceğini belirten Kocaman, "Kar yağdı çok mutlu olduk. Çok güzel kar yağıyor, yumuşacık. Bereket karı bu. Ekinlere çok iyi gelir bu kar. Bekliyorduk" dedi. Köylülerden Emel Kocaman ise, "Bu kar yağışı inşallah, topraklarımıza, hayvanlarımıza çok iyi gelecek. Ekinlerimiz çok verimli olacak. Çimenler daha fazla çıkıp hayvanlarımıza süt verecek. Çok güzel yağıyor" diye konuştu.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne merkezinde ise yer yer hafif yağmur yağışı yaşanıyor.

Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kar yağışı da bölgeleri beyaza bürüdü.