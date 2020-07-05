Trakya'nın sayfiyecileri sahillere akın etti
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Trakya'nın sayfiyecileri sahillere akın etti

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerindeki sahil köylerinde yer alan tatil sitelerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

05.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:17

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerindeki sahil köylerinde yer alan tatil sitelerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Üniversite imtihanının da tamamlanması ile çoğunluğu İstanbul'dan gelen yazlıkçılar, 5 ay boyunca kullandıkları yazlıklarını tamir ettirerek oturmaya başladı.

Bu yaz Covid-19 salgını nedeniyle Mayıs ayı yerine Temmuz'da yazlık evlerine gelen İstanbullular gündüz plaj ve denize maskesiz giderken, gece sokaklarda maske ile dolaşıyorlar. Enez ilçe merkezi ve Keşan'ın Yayla, Erikli sahillerindeki yazlık evleri dolduran sayfiyecilere Keşan esnafı da yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemeleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Bölgede sıcak havaya rağmen zaman zaman serin esinti olması, İstanbul'un kaotik yapısından bunalan tatilcileri mutlu etmeye yetiyor. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece gibi yüksek bir rakama ulaştığı Saros Körfezi'nde uzun sahil şeridi fiziki mesafeye uygun güneşlenme ve denize girme imkanı da sağlıyor. Bölgede yazlık dairelerin günlük fiyatları ise 250-350 TL arazında değişiyor. Hijyenik şekilde evlerin temizlenmiş olması ve binaların münferit kullanılması, salgın döneminde günlük kira oranlarını artırıyor. Akşam saatlerinde ise sahildeki dondurma ve çay bahçeleri tamamen doluyor. Buradaki servislerde fiziki mesafe kuralına ve maskeye azami dikkat gösteriliyor. Kolluk kuvvetleri de akşam kalabalık ortamlarda sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda ikazlarda bulunuyorlar.

(İrfan Altıkardeş/İHA)

Trakya'nın sayfiyecileri sahillere akın etti

Kaynak: İHA

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