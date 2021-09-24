Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola için tohumlar saçıldı

EDİRNE - Trakya'da ayçiçeğine alternatif ürün olarak bilinen 'sarı altın çiçeği' kanolanın ekimine başlandı.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra yeni umudu olan kanolada yüksek verim bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim alamayan çiftçiler, bu yıl son yağışların ekim döneminde ilaç gibi geldiğini söyledi.

Trakya'da yazın sarı gelini olarak bilinen kanolanın ekimine başladıklarını söyleyen Lalapaşa geçmiş dönem Ziraat Odası Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Secaettin Uyur, bu yıl biraz kurak geçtiği için kille karıştırıp goble yapıp üzerine gübre saçtıklarını ve merdane çekiminin ardından da ekime başladıklarını ifade etti.

"Çok ince ve sıvı bir ekim yapıyoruz"

Kanola ekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları da anlatan Uyur, kanolanın çok ince bir bitki olduğunu vurgulayan Uyur, "Yaklaşık 1-2 milim toprak gelmesi lazım. Kuru toprağa ekip üzerine yağmur yağarsa çıkını daha rahat oluyor. Eğer derken gömerek toprak sertleşme yapıyor. Çıkarken de bazı sıkıntılar oluşuyor. Onun için çok ince ve sıvı bir ekim yapıyoruz" dedi.

"Üçlü karışımla ilaçlama yapılıyor"

Gübrelemenin de bu noktada önemli olduğunu söyleyen Uyur, "Toprak altı 3.15 adı altında toprak altı gübresi kullandık, sonra Aralık sonunda 15 kilo sülfat, Ocak sonunda 15 kilo üre, Mart sonunda da yine 15 kilo üre ile gübreleme isini bitirmiş olacağız. Bunun yanında üçlü karışım olan böcek ilacı, pas boğaz ve bor diye tabir edilen yaprak gübresinden ilaçlama yapacağız. Haziran sonu Temmuz başında da hasat yapacağız" diye konuştu.

"Dönümüne 400 gram gelecek şekilde ekim yapıyoruz"

Kanolanın çok nazlı bir bitki olduğunu söyleyen üretici Ahmet Toros, bunun için ekimde çok derine gitmemeye çalıştıklarını aktardı. Aletlerle gramaj ayarını yaptıklarını aktaran Toros, "Dönümüne 400 gram gelecek şekilde daire yaparak ekiyoruz. Herkese bol bereketli bir sezon diliyoruz. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylık versin diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Trakya'nın sarı gelini kanola Haziran ayı sonunda hasat edilecek.