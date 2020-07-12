'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni

EDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Tarla Günleri' kapsamında ayçiçeği tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni
12.07.2020 08:18 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:22

EDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Tarla Günleri' kapsamında ayçiçeği tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü. Yöresel kıyafetli modellerden Trakya'ya özgü talikalara, modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın düşünüldüğü etkinlikte fotoğraf sanatçıları, 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeğini fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.  

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EFOD ile iş birliğinde ayçiçeği tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi. 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeğinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ev sahipliği yaptı. Enstitüye ait ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli çekim noktaları oluşturuldu. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı üflemeli çalgılar ekibinin eşlik ettiği organizasyonda ayrıca Bahar Ece Başboğaoğlu ve Göktuğ Fıçıyapan'dan oluşan Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu da danslarıyla görsel katkı sağladı.

Etkinlik için ayçiçeği tarlasının çeşitli bölgelerinde fotoğraf çekim noktaları oluşturuldu. Korkuluklar, yöresel kıyafetli modeller, Trakya'ya özgü talikalar ve modern dansçılardan ressamlara kadar her detayın atlanmadığı etkinlik hakkında konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün burada Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile beraber fotoğrafseverlerle birlikte halkımızla beraber, kontrollü normalleşme sürecinde bir etkinlik yapalım dedik. Doğanın sarı gelini, eşsiz güzellikleriyle tabiat harikası ve doğal stüdyo manzarası oluşturuyor. Biz de birçok çekim noktası oluşturduk. Fotoğraf severleri bugün burada ağırlayacağız. Balkan ezgileriyle birlikte, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, üflemeli çalgılar ekibiyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.Gelecek yıl daha geniş katılımla ayçiçeği festivali yapacaklarını da belirten Soytürk, "Uzun bir süre evdeydik. Sıkılan vatandaşlarımızı burada ayçiçeği tarlalarıyla buluşturacağız. Edirne festivaller şehri olacak 2021'de inşallah. Ayçiçeği Festivali'ni 2021'de daha geniş katılımla halkımıza, yerli ve yabancı ziyaretçiye sunacağız" diye konuştu.

EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz de amaçlarının ayçiçeğinin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. İyiiz, "Ayçiçeğine 'Trakya'nın sarı gelini' deniyor. Bunu biraz hem görsel hale getirmek hem de tanıtmak istedik. Biliyorsunuz hem çok büyük bir ekim alanı var hem de köylünün büyük bir geçim kaynağı ayçiçeği. Bu kapsamda bugün de bir fotoğraf etkinliği düzenledik. Hem fotoğrafçılara güzel bir gün geçirtmeyi hedefliyoruz hem de çıkacak güzel fotoğraflarla da ayçiçeği ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız iyi bir gün geçirmek" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor Magazin
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter
Magazin Hadise Alişan Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Antalya Tunceli Danıştay
Şu an buradasınız: 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 08:22:30. #1.15#
title