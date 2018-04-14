Trakya'nın Samanı Ege'nin Göz Bebeği

Edirne'de 2017 sezonunun son saman balyaları, Trakya'nın köylerinden tırlara yüklenerek Ege bölgesine satılıyor. Yaz aylarında tarlada 5 liraya satılan saman balyası, 2 katına çıkarak 10 liradan alıcı buluyor.

Trakya'nın samanı, özellikle Egeli saman tüccarları tarafından büyük ilgi görüyor. Ortalama 28 kilo olan saman balyası, kış aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından rağbet görüyor. Trakyalı çiftçiler, yaz aylarında tarladan topladıkları saman balyalarını, kış aylarında satmak için kapalı alanlarda muhafaza ederek müşterilerini bekliyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde saman tüccarlığı yapan Engin Yıldız, 2017 yılının son saman balyalarının Ege bölgesinden saman tüccarları tarafından alındığını belirterek, "Temmuz ayında saman balyasının tanesini 5 liradan Aydın'a sattım. Şimdi fiyatlar 2 kat yükseldi. Saman balyasının tanesi 10 liradan alıcı buluyor. Edirne'nin samanı Aydın'dan saman tüccarları tarafından ilgi görüyor. Yazın bolluk vardı, samanda fiyatlar düşüktü, şimdi saman azaldı piyasada fiyatlarda yükseldi. Daha da yükselebilir. Saman, hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip. Yem rasyonunda kullanılıyor. Saman olmadan hayvancılık yapmak mümkün değil. Hele aile tipi işletmelerde saman daha da önemli. Buradan satılan samanlar, Ege'de tane olarak ya da kilo ile satılıyor. Şimdi yüklediğimiz saman balyaları İzmir'e gidecek. Trakya'nın samanı kaliteli ve besiciler tarafından talep görüyor. Bu sezon Trakya'da saman sıkıntısı olabilir eğer yağışlar düşmezse" dedi. - EDİRNE