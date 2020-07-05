Trakya'nın mor tarlaları, üreticileri çekiyor
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Trakya'nın mor tarlaları, üreticileri çekiyor

TRAKYA'da son yıllarda üretimi artan lavantalara, üreticilerin yanı sıra kadınlar da ilgi göstermeye başladı.

Trakya'nın mor tarlaları, üreticileri çekiyor
05.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:27

TRAKYA'da son yıllarda üretimi artan lavantalara, üreticilerin yanı sıra kadınlar da ilgi göstermeye başladı. Tekirdağ'da yaşayan Hatice Kırım, hayali olan seracılıktan vazgeçip, tarlasında lavanta üretmeye başladı. Kırım, "Lavantayı inceledim ve buna karar verdim. Lavantanın balı, yağı, kremi, ilacı, her şeyi oluyor. Zahmetsiz ve ektiğin zaman 30 yıl ürün alabiliyorsun mahsulünden" dedi. 

Türkiye'de, son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada hasat sürüyor. Lavantanın Edirne'de 6 yıl önce ıslahını başlatan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) verilerine göre, Trakya'da ekiliş alanları her geçen gün genişliyor. Lavantanın bu yıl Trakya'daki ekimi 2 bin 300 dekara Türkiye'de ise 10 bin 900 dekara ulaştı.

LAVANTA ÜRETİMİNE BAŞLADIÇerkezköy'de beyaz eşya fabrikasında çalışan Hatice Kırım da tarımla uğraşmaya karar verince araştırma yaptı. Hayali olan seracılığı yapmak isteyen Kırım, araştırma sonucu bu düşüncesini değiştirip, lavanta üretmeye karar verdi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 dönüm arazisinde lavanta üretimi kararı alan Kırım, "Seracılık düşünürken, lavanta merakı oldu. Seracılık daha çok uğraştırmalı bir iş. Lavantayı inceledim ve buna karar verdim. Lavantacılık, ektiğin zaman 20- 30 yıla giden bir ürün. Lavantanın balı oluyor, yağı oluyor, kremi oluyor, ilacı oluyor, her şeyi oluyor. Zahmetsiz ve ektiğin zaman 30 yıl ürün alabiliyorsun mahsulünden. Hayalim lavantadan daha çok güzel verim almak. Kadınların daha güzel işler yapacağını ve nerelere gelebileceğini göstermek. Kadınların, bu tür işler ile uğraşması ve her işe yönelmesi istiyorum" dedi.'BÜYÜYÜNCE BU İŞE ATILMAK İSTİYORUM'

Mor lavanta tarlasına gelerek fotoğraflar çektiren Dilara Tülmen (16), lavantayı çok sevdiği için her gün tarlaya gelerek çekim yaptığını söyledi. Tülmen, "Lavantayı çok seviyorum, hep geliyoruz buraya. Evde de zaten var lavanta kokusu da çok güzel. Ben zaten küçüklükten beri böyle tarla işlerinde büyüdüm. Bitkileri çok seviyorum. İnşallah büyüyünce de bu işlere atılırım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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