"Trakya'nın meşhur lezzetleri" projesi kapsamında İpsala kavunu ve cevizi için marka tescil başvurusu yapıldı
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"Trakya'nın meşhur lezzetleri" projesi kapsamında İpsala kavunu ve cevizi için marka tescil başvurusu yapıldı

'Trakya'nın meşhur lezzetleri' projesi kapsamında İpsala kavunu ve cevizi için marka tescil başvurusu yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de başlatılan "Trakya'nın meşhur lezzetleri" projesi kapsamında "İpsala kavunu" ve "İpsala Karaağaç cevizi" için marka tescil başvurusunda bulunuldu.

Edirne'de başlatılan "Trakya'nın meşhur lezzetleri" projesi kapsamında "İpsala kavunu" ve "İpsala Karaağaç cevizi" için marka tescil başvurusunda bulunuldu.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala Ovası'nda yetiştirilen kavun ve cevizin markalaşması için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki çalışmalarla "İpsala kavunu" ve "İpsala Karaağaç cevizi" için marka tescili alınması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Güngör, ilçede yetişen kavun ve cevizin lezzeti, doğallığıyla ön plana çıktığını belirtti.

Çiftçiyi desteklemeyi ve emeklerinin karşılığını tam olarak almalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Halkımızın geçim kaynağı bu güzel ürünlerimizle ilgili markalaşma çalışmalarına başladık. Marka tescili başvurumuzu Kaymakamlığımız koordinasyonunda ziraat odası başkanlığı aracılığıyla yaptık. Ürünlere özgü sloganlar oluşturulacak ve marka tescili alınmasından sonra gerekirse coğrafi işaret alınmasıyla ilgili gerekli mercilere resmi müracaatları yapacağız. Projelerimize her zaman destek veren başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, İpsala Ziraat Odası Başkanlığımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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"Trakya'nın meşhur lezzetleri" projesi kapsamında İpsala kavunu ve cevizi için marka tescil başvurusu yapıldı - Haberler
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