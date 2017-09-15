Trakya'nın Lezzetleri Dev Fuarda İlgi Odağı Oldu

Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması amacı taşıyan yöresel ürünler fuarı törenle açıldı.



ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan 8. YÖREX Fuarı açılışına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, il valileri, TOBB'a bağlı 70 oda ve 16 Kalkınma Ajansı katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu fuar açılışını yaptıktan sonra stantları gezi. Trakya Kalkınma Ajansı standını da ziyaret eden Elvan, Çavuşoğlu ve Hisarcıklıoğlu burada toplu olarak fotoğraf çektirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şeref Yılmaz, Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır toplu olarak Trakya standını ziyaret etti ve yöresel lezzetlerin tadına baktı.



Şahin: "Firmalarımızdan yeni anlaşmalar bekliyoruz"



Fuarın açılışı ile ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin her yıl daha da büyüyen YÖREX'in Trakya firmaları için vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Şahin açıklamasında şunları söyledi:



"Türkiye'nin turizm başkenti olan Antalya her yıl önemli sayıda yerli ve yabancı konuk ağırlıyor. Bu konukların ihtiyaçlarının giderilmesi, doyurulması ve alışveriş yapmaları ile büyük bir ekonomi oluşuyor. Bu ekonomiden ve gelirden Trakya'nın da pay alması gerekiyor. Geçen yıllarda yapılan fuarlarda firmalarımız önemli bağlantılar yaptı. Bu yıl da hedefimiz en az üç firmamızın yeni iş anlaşmaları yapmalarıdır. Fuara bu yıl dördüncü kez katılıyoruz, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 8 gıda firması, bir kamu kurumu, bir TSO ve bir kooperatife standımızda yer veriyoruz. Badem ezmesi, bademli kurabiye, Edirne tava ciğeri, hardaliye, Hayrabolu tatlısı, Demirköy orman balı, Tekirdağ köftesi, Ahmetbey helvası, Trakya beyaz peyniri, peynir helvası ve Trakya Cicim Dokumaları gibi Trakya'ya özgü değerleri tanıttığımız stantta arzu eden ziyaretçilere bu ürünlerin satışı da yapılıyor. Firmalarımıza bereketli bir fuar diliyor ve yeni anlaşmalar, yeni işbirlikleri yapmalarını bekliyor ve temenni ediyoruz."



17 Eylül Pazar günü sona erecek YÖREX Fuarı'nı bu yıl 200 bin katılımcının ziyaret etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ