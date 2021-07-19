Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi
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Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi

Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetiştirilen kurbanlıklar, İstanbul'dan yoğun talep görüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetiştirilen kurbanlıklar, İstanbul'dan yoğun talep görüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'a yaklaşık 17 bin 600 büyükbaş, 25 bin 200 küçükbaş hayvan gönderildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'dan İstanbul'a sevk edilen kurbanlıkların büyük bölümünün Kırklareli'den karşılandığını söyledi.

"Hastalıktan ari bölge" olan Trakya'da yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kaliteleriyle ön plana çıktığını ifade eden Aksoy, "Korunaklı bölge olduğundan bizim hayvanlarımız hastalıksız ve sağlıklı. Istranca Ormanları'nın eteklerinde meşe ormanlarının olduğu bölgede otlayan hayvanlarımız, hem et verimi hem et lezzeti hem de et sağlığı konusunda çok kaliteli." dedi.

Kırklareli'nin yüzde 40'ının ormanlık alandan oluştuğunu anımsatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Ormanın olduğu yerde oksijen oranı yüksek olur. Orman altı otlatma alanında kekik ve diğer besleyici otlar olduğu için hayvanlar çok iyi besleniyor. İyi beslenen hayvanın da eti çok kaliteli olur. Damızlık olarak dişileri kullandığımız için özellikle Trakya'da dişi hayvanların kurban edilmesini istemiyoruz. Bu hayvanların kesime gitmesine izin vermiyoruz."

"Artık burada kestiriyorlar"

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci de Kurban Bayramı'na hazır olduklarını söyledi.

Trakya'da yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu anlatan Dermenci, aşılamalar ve kontrollerin ardından kurbanlıkların satış için İstanbul'a gönderildiğini kaydetti.

İstanbulluların kurbanlık ihtiyacının önemli kısmını Trakya'dan karşıladığını aktaran Dermenci, "Bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlarımızı hazırladık. Geçmiş yıllarda beslediğimiz bütün kurbanlıklarımızı İstanbul'a gönderirken son yıllarda artık İstanbullular ilimize gelip burada kurbanlarını kestiriyorlar hisselerini alıp evlerine götürüyorlar." diye konuştu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt yaklaşık 8 bin 200 küçükbaş, 1600 büyükbaş, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise 9 bin 500 küçükbaş, 6 bin büyükbaş kurbanlığın İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.

Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi
Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi
Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi
Trakya'nın kurbanlıklarına İstanbul ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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