Trakya'nın Gap'ında Son Viraj

Trakya Bölgesinin GAP'ı olarak adlandırılan ve yöre halkı tarafından uzun yıllar ümitle hayata geçirilmesi beklenen Çakmak Barajı'nda sona geliniyor.



Çakmak Barajı sayesinde Edirne ilçesi Uzunköprü, Meriç, Havsa, Pehlivanköy ilçelerinde bulunan 67 köye ait 522 bin dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak. Tarım işiyle uğraşanlar, tarlalarını sulama imkanı bularak sulu tarım ürünü yetiştirebilecek. 2007 yılının sonunda ihale edilen Meriç Çakmak 1. Merhale Projesi kapsamında başlanan çalışmalarla DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne iline bir baraj, toplam uzunluğu 127 kilometre olan ana kanallar, 11 adet pompa istasyonu kazandırarak 142 bin dekar cazibeli, 380 bin dekar pompajlı olmak üzere toplam 522 bin dekar tarım arazisine katma değer sağlayacak.



Gövde inşaatı tamamlandığında 176 milyon metreküp su depolayabilecek Çakmak Barajını dolduracak olan Meriç Ergene A2 iletim kanalı ve sanat yapıları işinin tamamlandığı bildirildi. - EDİRNE