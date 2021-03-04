Trakya'nın en büyük hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olarak nitelenen Havsa Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında katıldı.

Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olarak nitelenen Havsa Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında katıldı.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvan pazarının geçici süreliğine kapatıldığı belirtildi.

Salgın önlemlerine uyulması aktarılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her hafta kurulan canlı hayvan pazarımız bugünden itibaren geçici süre ile kapatılmıştır. Esnaflarımıza ve halkımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar