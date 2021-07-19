Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor
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Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu gözleniyor.

Trakya'da bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu gözleniyor.

Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayramlık almak isteyenler kent merkezindeki Osmanlı mirası Alipaşa Çarşısı ve Bedesten ile Selimiye Arastası'nı tercih ediyor.

Sıcak havaya rağmen doğal serinliğiyle iç ferahlatan çarşılarda, gün boyunca hareketlilik gözleniyor.

Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf, maske kullanımına özen gösteriyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı esnaflarından Ali Çalışkan, AA muhabirine, çarşılarda "bayram bereketi" yaşandığını söyledi.

Bugünün diğer günlere göre daha hareketli olduğunu anlatan Çalışkan,"Arife günü hareketlilik arttı, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sabah saatlerindeki sakinlik yerini öğle saatlerinden itibaren bazı cadde ve sokaklarda yoğunluğa bıraktı.

Vatandaşlar özellikle tekstil ürünleri satan işletmelerin ağırlıkta olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Birçok kişi banka şubeleri önünün yanı sıra alışverişlerini yaptığı işletmeler önünde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Tekirdağ'da kent merkezinde bayram hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar mağazaların bulunduğu Hükümet Caddesi'nde alışveriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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