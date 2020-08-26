Trakya'nın Avrupa tipi dolmenleri ilgi bekliyor Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya'da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya'da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere'deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne'deki benzerleri bu ilgiden uzak… Kaynak: DailyMotion.com