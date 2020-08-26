Trakya'nın Avrupa tipi dolmenleri ilgi bekliyor
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya'da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor.
26.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:50
Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Trakya'da tarih öncesi döneme ait çok sayıda tarihi eser de yer alıyor. Dolmenler bunlardan biri. İrlanda ve İngiltere'deki benzerleri turizm açısından büyük ilgi odağıyken Edirne'deki benzerleri bu ilgiden uzak…
Kaynak: DailyMotion.com