Trakya Müzik Festivali - Edirne

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Trakya Müzik Festivali"nin ilk gününde Halil Sezai ve Teoman'ın da aralarında olduğu pek çok şarkıcı ve grup sahne aldı.

Erikli beldesi plajındaki festival, rock müzik grubu Dip'in sahne almasıyla başladı.

Hande Mehan, Son Feci Bisiklet, Eypio, Ceylan Ertem ve Cem Adrian'ın konserlerinin ardından Halil Sezai yoğun alkış ve tezahürat eşliğinde sahneye çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Halil Sezai birçok şarkısını katılımcıların eşliğinde seslendirdi. Halil Sezai, konseri esnasında birkaç kez seslendirdiği "İsyan" adlı şarkısıyla sahneden ayrıldı.

Daha sonra sahneye çıkan Teoman da albümlerinden pek çok şarkıyı izleyenlerle söyledi.

Teoman'ın kemancısı Melisa Uzunarslan'ın konser sırasındaki keman solosu büyük beğeni topladı.

"Soluk Soluğa" şarkısını çaldığı gitarla yorumlayan Teoman, "Tek Başına" adlı parçayla konserini tamamladı.

Erikli beldesi plajında Aziz Gül organizasyon ve EDN Ajans tarafından düzenlenen, Keşan Belediyesinin de destek verdiği festival yarın sona erecek. Etkinlik kapsamında Haluk Levent, Moğollar, Duman, Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu gibi şarkıcı ve müzik grupları konser verecek.