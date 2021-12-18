Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek - Haberler
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Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek

Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya Minder Güreşi Turnuvası 2 Ocak'ta Kırklareli'nde düzenlenecek.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Minder Güreşi Turnuvası 2 Ocak'ta Kırklareli'nde düzenlenecek.

Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, turnuvaya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'nden 88 sporcunun katılacağını belirtti.

Turnuvanın 2 Ocak Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildiren Ersoy, turnuvayı izlemeye tüm vatandaşları davet etti.

Ersoy, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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