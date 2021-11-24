Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek - Haberler
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Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya Minder Güreşi Turnuvası Kırklareli'nde düzenlenecek

Trakya Minder Güreşi Turnuvası 2 Ocak'ta Kırklareli'nde düzenlenecek.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Minder Güreşi Turnuvası 2 Ocak'ta Kırklareli'nde düzenlenecek.

Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, AA muhabirine turnuvaya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'nden 99 sporcusunun katılacağını söyledi.

Turnuvanın 2 Ocak Perşembe günü Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirileceğini ifade eden Ersoy, turnuvayı izlemeye tüm vatandaşları davet etti.

Güreşi sevdirmek için bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Ersoy, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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