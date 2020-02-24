Trakya Kalkınma Ajansı yönetimi Edirne'de toplandı
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Edirne'de yapıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Edirne'de yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.