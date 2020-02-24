Trakya Kalkınma Ajansı yönetimi Edirne'de toplandı
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Trakya Kalkınma Ajansı yönetimi Edirne'de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Edirne'de yapıldı.

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24
Trakya Kalkınma Ajansı yönetimi Edirne'de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı 'de yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Vali , Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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