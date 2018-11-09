Trakya Kalkınma Ajansı'ndan Kırklareli'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline yönelik İleri Seviye Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi düzenlendi.

Devam eden ve daha önce tamamlanmış olan projeler ile çok zengin bir arşive sahip olan Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tüm bu verileri etkin bir şekilde değerlendirerek uygulamaya hazırlaması ve diğer paydaşlarla paylaşıma geçebilmesi için çalışma başlatıldı. Bu bağlamda personelin tamamının bünyesinde kurmuş olduğu teknik bilgisayar altyapısı ve satın almış olduğu ArcGIS programının tüm modüllerini etkin bir şekilde kullanabilmesi için araştırma personelinin daha önce almış olduğu CBS'ye Giriş ve Temel Uygulamalara ek olarak Mekansal Analiz Uygulamaları ve Geostatistical Analyst ile İstatistiksel Analizler modüllerinin eğitimlerinin tamamlanmasının zorunlu olduğu değerlendirildi.

Bu amaçlara yönelik hazırlanarak, Trakya Kalkınma Ajansı'na teklif edilen eğitim projesi, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuru döneminde destek almaya hak kazandı. Eğitim projesi 2017 destek programı kapsamında gerçekleştirilen CBS'ye giriş ve Temel Uygulamalar eğitiminin devamı niteliğinde, iki modül halinde tamamlanacak. Program kapsamında konu başlıkları altında eğitimler verilerek tüm personelin coğrafi bilgi sistemleri hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olması sağlanacak. - KIRKLARELİ