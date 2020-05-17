Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin: "Trakya'da e-ticaret gelişiyor" Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticarete olan ilginin arttığını ve Trakya'daki firmaların ticaret ağının online ortamda güçlenmesi için farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticarete olan ilginin arttığını ve Trakya'daki firmaların ticaret ağının online ortamda güçlenmesi için farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Worldef Business School tarafından sanal ortamda düzenlenen "E-İhracat Kalkınma Planı" konulu söyleşiye katılan Şahin, Trakya'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu ifade etti.

Şahin, Trakya'nın stratejik konumu itibarıyla kara, demir ve deniz yoluna müsait bir yer olduğunu belirterek, başta tekstil, beyaz eşya ve gıda olmak üzere organize sanayi bölgeleri ve fabrikalarda üretilen katma değerle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

Çin'den başlayan İpekyolu projesinin Trakya'dan geçerek Avrupa'ya ulaştığını anlatan Şahin, bölgenin aynı zamanda önemli bir lojistik merkezi olduğunu vurguladı.

"Taşınması ve yapılması kolay olan ürünler e-ticarette daha çok talep görüyor"

Şahin, Trakya'daki firmaların e-ticaret konusunda gelişmesi için eğitim ve destek projeleri verdiklerini, özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaretin birçok sektörde hızlandığını belirtti.

e-ticarete olan talebin bundan sonraki dönemde artarak devam edeceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Trakya'da e-ticaret gelişiyor. 2015 yılından itibaren e-ticarette ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bunu tabii ki insanlara alıştırmak lazım. Yeni bir anlayış. Bu işin nasıl olacağı konusunda hem üreticiler hem de müşteriler anlamında çalışmalar yapıyoruz. Sistem hakkında bilgiler veriyoruz. Taşınması ve yapılması kolay olan ürünler e-ticarette daha çok talep görüyor."

Kaynak: AA