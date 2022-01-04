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Trakya Kadın Girişimi ve Edirne Belediyesi ortak çalışma gerçekleştirecek

Trakya Kadın Girişimi ve Edirne Belediyesi ortak çalışma gerçekleştirecek
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Kadın Girişimi ve Edirne Belediyesi ortak çalışma gerçekleştirecek.

EDİRNE (AA) - Trakya Kadın Girişimi ve Edirne Belediyesi ortak çalışma gerçekleştirecek.

Edirne Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye olarak Trakya Kadın Girişimi ve çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Kadın dernekleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürkan, Edirne Belediyesinin Türkiye'de toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemeyi yapan ilk belediyelerden olduğunu dile getirdi.

Trakya Kadın Girişimi Edirne Sözcüsü Şahide Ağaoğlu ise Trakya'da yaşayan kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Girişime destek veren belediyelerde kadınlar için yapılan çalışmaların koordine edildiği talep ve yönlendirme masası açılmasını istediklerini belirten Ağaoğlu, üretim yapan kadınların, imalat, pazarlama ve satış gibi konularda desteklenmesini amaçladıklarını kaydetti.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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