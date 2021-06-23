Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak??????? bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak??????? bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleriyle Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde gerçekleşecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi
Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 08:49:42. #1.15#

title