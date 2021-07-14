Trakya illerindeki yüksek aşılama vaka sayılarının da düşük seyretmesine katkı sağlıyor

Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Edirne en az vaka sayısının görüldüğü iller arasında yer aldı.

Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 12,251 olan vaka sayısı bu hafta 11,04 olarak açıklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da vaka sayıları düştü, Kırklareli'nde ise çok az miktarda yükseldi.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 27,09 olan vaka sayısı 27,92'a çıkarken Tekirdağ'da ise 34,13'ten 27,75'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 4 hafta önce bir miktar yükselmişti.

Ortalamayı etkilemeyecek ara yükselmeler olsa da bölge geneli düşüşler devam ediyor.

Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti: