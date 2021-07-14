Trakya illerindeki yüksek aşılama vaka sayılarının da düşük seyretmesine katkı sağlıyor
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Trakya illerindeki yüksek aşılama vaka sayılarının da düşük seyretmesine katkı sağlıyor

Trakya illerindeki yüksek aşılama vaka sayılarının da düşük seyretmesine katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Aşılamanın yüksek olduğu Trakya'da vaka sayıları da buna bağlı olarak düşük seyrediyor.

Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Edirne en az vaka sayısının görüldüğü iller arasında yer aldı.

Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 12,251 olan vaka sayısı bu hafta 11,04 olarak açıklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da vaka sayıları düştü, Kırklareli'nde ise çok az miktarda yükseldi.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 27,09 olan vaka sayısı 27,92'a çıkarken Tekirdağ'da ise 34,13'ten 27,75'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 4 hafta önce bir miktar yükselmişti.

Ortalamayı etkilemeyecek ara yükselmeler olsa da bölge geneli düşüşler devam ediyor.

Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs - 4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran19-25 Haziran26 Haziran 2 Temmuz3-9 Temmuz
Edirne204,5382,1662,5429,4313,6916,4312,5111,2812,5111,04
Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,0534,5631,7927,0927,92
Tekirdağ318,38132,8390,8458,9249,5749,8640,6137,7434,1327,75
-Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 61,56, ikinci doz ortalaması ise 29,00 olarak kayda geçti. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 76,1, Edirne'de yüzde 75,5, Tekirdağ'da yüzde 70,08 olarak açıklandı.

Bu orana göre, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 11. sırada yer aldı

Aşılamada Edirne ve Kırklareli nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan iller arasında yer alıyor. Tekirdağ ise ilk on il arasına yaklaştı.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 435 bin 539, Kırklareli'nde 370 bin 476 Tekirdağ'da ise 891 bin 047 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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