Trakya ile Çanakkale'de kuvvetli yağış bekleniyor
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Trakya ile Çanakkale'de kuvvetli yağış bekleniyor

Trakya ile Çanakkale'de kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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