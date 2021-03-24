Trakya için zirai don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trakya için zirai don uyarısı

24.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:12
Trakya için zirai don uyarısı

Trakya'da gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Trakya'da gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zirai don beklendiği bildirildi.

Zirai donun çarşamba gecesinden cumartesi sabahına kadar özellikle gece ve sabah saatlerinde beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere vatandaşların zirai don konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya için zirai don uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:12:35. #1.16#
title