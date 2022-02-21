Trakya için sağanak uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.