Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler
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Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşlardan sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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