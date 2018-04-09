Trakya, Hestourex Fuarı'nda Yerini Aldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlükleri, üniversite ve özel hastanelerle birlikte Antalya'da 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen 2. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre Fuarı Hestourex'te yerini aldı.

160 ülkeden 5 bin alım heyetinin yer aldığı fuarda, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden katılan özel ve kamu hastaneleri, muhataplarıyla önemli görüşmeler yaptı ve iş bağlantıları kurdu. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve beraberindeki heyetle, fuara Trakya standında katılan kurumları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya Bölgesi olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizde faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerimizle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katıldık. Fuara katılan kurumlarımızın yapacağı iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Hali hazırda bölgemizde sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarımız altyapı anlamında oldukça iyi durumda. Balkan coğrafyası ve İstanbul'a yakınlığımız büyük bir avantaj. Bu tür organizasyonlara katılarak bölgemizin potansiyelini hedef kitlemize tanıtmamız gerekiyor. Bu konuda kamu ve özel hastanelerimizle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Trakya Standını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti

Dört gün süren fuar boyunca Trakya misafirlerini ağırladı. Trakya standını Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ziyaret etti. Fuarın 3'üncü günü ise Trakya standına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcı sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANFAŞ Expo Center'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ