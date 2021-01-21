Trakya hafta sonu yağışlı hava sisteminin etkisine girecek
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Trakya hafta sonu yağışlı hava sisteminin etkisine girecek

21.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:30
Trakya hafta sonu yağışlı hava sisteminin etkisine girecek

Trakya'da cumartesi günü başlayacak sağanağın hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Trakya'da cumartesi günü başlayacak sağanağın hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hüküm süren bulutlu havanın yerini cumartesi günü yağışlı hava sistemi alacak.

Salı gününe kadar Trakya genelinde zaman zaman gök gürültülü olmak üzere sağanaklar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ortalama en yüksek 14 en düşük 3 derece ölçüldüğü Trakya'da, yağışların sıcaklık düşüşüne neden olmayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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