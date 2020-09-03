Trakya Gazeteciler Derneği Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı
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Trakya Gazeteciler Derneği Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı

Trakya Gazeteciler Derneği, Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli AA ekibinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.

Trakya Gazeteciler Derneği Meis'te görevli AA ekibinin hedef gösterilmesini kınadı
03.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:36

Trakya Gazeteciler Derneği, Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli AA ekibinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Orhan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Meis Adası'na haber çalışmaları için giden AA ekibinin ırkçı Yunan internet sitesinde ajanlıkla suçlanıp tehdit edilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Yunan yetkililerin ülkelerindeki gazetecilerin güvenli ve özgürce çalışma koşullarını sağlaması gerektiğini ifade eden Doğan, "Ellerinde kalem ve omuzlarında kamera ve fotoğraf makinesi olan gazeteci casus değil halkın haber alma haberdar olma hakkına hizmet etmektedir. Hem de iki ülke halkları için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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