Trakya Ensemble Alman besteci Bach'ın eserlerini seslendirecek

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan Trakya Ensemble, Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın eserlerini seslendirecek.

Üniversitesinin 40. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bach'ın, şair Friedrich Henrici'nin librettosu üzerine bestelediği "Kahve Kantatı" seyirciyle buluşacak.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasında yarın saat 19.00'daki etkinlikte, komik opera tarzındaki eser sahneye konulacak.

New York'un dünyaca ünlü Metropolitan Operası'nda başrol oynayan ilk Türk operacı Burak Bilgili'nin sanat yönetmenliğinde düzenlenecek konserde, orkestra şefliğini ise Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer yapacak.