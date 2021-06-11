Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
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Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Trakya, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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