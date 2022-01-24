Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişleri durduruldu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi. - İSTANBUL

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