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Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişleri durduruldu

Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişleri durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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