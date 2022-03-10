TRAKYA'DAN İSTANBUL'A TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

KIRKLARELİ (DHA) - İSTANBUL'a yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle TIR ve kamyon girişlerinin ikinci bir duyuruya kadar girişlerinin yasaklanmasının ardından Trakya'dan İstanbul'a gidecek bu araçlardan kriterlere uyanların geçişlerine izin veriliyor.

Yoğun kar nedeniyle İstanbul'a TIR ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar girişlerinin yasaklanmasının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den İstanbul'a gidecek TIR ve kamyonların geçişlerini önlemek için polis ve jandarma ekipleri güzergah üzerinde önlem aldı. Tekirdağ'ın Sultanköy mevkisinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, TIR ve kamyon sürücülerini yasak konusunda bilgilendirdi. Sürücüler de bunun üzerine araçlarını parka çekti. TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkisinde de polis ekipleri, TIR ve kamyonlar üzerinde kontrollerde bulundu. Araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kriterlere uyan TIR ve kamyonların İstanbul'a gitmelerine kontrollü olarak izin verdi.