Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar yurtlarda misafir ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar yurtlarda misafir ediliyor

Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar yurtlarda misafir ediliyor
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'dan kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ediliyor.

İSTANBUL (AA) - Trakya'dan kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri İstanbul istikametindeki yollarda önlem aldı.

Ekipler 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araçların İstanbul istikametine gitmelerine müsaade etmiyor.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde yaklaşık 80 tır ile 20 otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekipleri de bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

İstanbul'a gidişlerine müsaade edilmeyen araçlarda bulunan 5'i kadın 10 kişi, konaklamaları için öğrenci yurtlarına götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Trakya Bölgesi, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title