Trakya'dan 3 ayda 331,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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Trakya'dan 3 ayda 331,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan 3 ayda 331,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Ekonomi

Trakya'dan bu yılın ilk 3 ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre 34 milyon 992 bin dolar artarak 331 milyon 918 bin dolara ulaştı.

Trakya'dan bu yılın ilk 3 ayında yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre 34 milyon 992 bin dolar artarak 331 milyon 918 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak, şubat ve mart aylarında Edirne'den 50, Kırklareli'nden 106 ve Tekirdağ'dan 146 ülke ile serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında 296 milyon 926 bin dolar tutarında ihracat yapılan bölgenin bu yılın aynı dönemindeki dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen artarak 331 milyon 918 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Trakya'da en geniş sanayi bölgesine sahip olan Tekirdağ'ın ihracatı 254 milyon 177 bin dolardan 288 milyon 102 bin dolara, Kırklareli'nin ihracatı 30 milyon dolardan 30 milyon 89 bin dolara, Edirne'nin dış satımı ise 12 milyon 794 bin dolardan 13 milyon 727 bin dolara yükseldi.

Tekirdağ 103 milyon 485 bin dolarla en fazla ihracatı Almanya'ya yaparken, Edirne'nin ihracatında 5 milyon 490 bin dolarla Yunanistan, Kırklareli'nin dış satımında da 4 milyon 716 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

"Müteşebbislerimiz ülkelerine döviz getirmeye devam ediyor"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, bölgede salgına rağmen ihracatın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ilık, "Kırklareli'nde geçen yıl mart ayında 9 milyon 800 bin dolar olan ihracatımızı 11 milyon 700 bin dolara yükselttik. Pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen müteşebbislerimiz ülkelerine döviz getirmeye devam ediyor." dedi.

Firmaların dış satıma büyük önem verdiklerini dile getiren Ilık, şunları kaydetti:

"Salgın hayatımızın her alanını etkiliyor ancak ihracat yapan firmalarımız talepleri doğru şekilde değerlendiriyor. Ülkemize öncelikle döviz girdisi oluyor. Katkısı bu anlamda çok fazla. Kırklareli'ne baktığımızda tekstil ve hububat sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Tekstil ülkemizde en çok istihdam sağlayan ve katma değer getiren sektör. Onun yanı sıra en fazla artışı yine tahıl ve hububatta görüyoruz. Bu da doğrudan üreticimizi, çiftçimizi, tarımla uğraşan vatandaşları ilgilendiriyor ve onların kalkınmasını sağlıyor. Dolayısıyla ülke ekonomisiyle birlikte bölge ekonomimiz de kalkınıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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