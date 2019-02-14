Trakya'dan 103 Bin Ton Ürün Alımı Yapılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, Trakya'dan 2019 yılında 103 bin ton ürün almayı hedeflediklerini söyledi.

Çubukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türk çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı, ürünlerini pazarlamayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçladığını söyledi.

Bölge birliğine bağlı 101 kooperatif, 45 bin kayıtlı ortakla hizmet verdiklerini ifade eden Çubukcu, çiftçilerin üretimdeki güvencesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ortaklarının ürettiği ürünleri alırken piyasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasını sağladıklarının altını çizen Çubukcu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 60 bin ton ayçiçeği, 9 bin ton dane mısır, 8 bin ton yemlik arpa, 10 bin ton kanola, 8 bin ton buğday, 8 bin ton silajlık mısır almayı hedefliyoruz. Bu ürünlerde toplamda 103 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Bunun yanında kiraz ve üzüm alımı konusunda çalışmalar yapmaktayız. Ortaklarımızın ürettiği ürünleri alırken piyasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasını sağlıyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bizler, ucuz ve sağlıklı gıdanın önem kazandığı son yıllarda üreticilerimizin ürünlerini değerlendirerek direkt tüketiciye ulaştırılması noktasında sorumluluk almaktan kaçınmıyor ve bunu görevimiz olarak görüyoruz. 2019 yılının tüm çiftçilerimiz için yüksek verim ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Ergin Çubukcu, Trakya'da geçen yıl çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA