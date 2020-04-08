Trakya'daki yağışlar üreticinin umutlarını yeşertti
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Trakya'daki yağışlar üreticinin umutlarını yeşertti

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da nisan ayının başından bu yana düşen yağış miktarı, çiftçinin yeni sezon için umutlarını artırdı.

08.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:56
Trakya'daki yağışlar üreticinin umutlarını yeşertti

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da nisan ayının başından bu yana düşen yağış miktarı, çiftçinin yeni sezon için umutlarını artırdı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yaklaşık 10 milyon dekar tarlanın ekim alanı olduğunu söyledi.

Üreticinin bölgede genellikle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, çeltik, yulaf, mısır ve çavdar ürünlerini yetiştirdiğini belirten Kaya, tüm tarla ürünleri için suyun önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Türkiye ve dünyada son yılların en kurak kışlarından birinin yaşadığına işaret eden Kaya, şu bilgileri verdi:

"Yazlık tarımın başlayacağı bugünlerde son bir haftadır yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Meteorolojik verilere göre, Türkiye geneli 2019-2020 su/tarım yılı yağış ortalaması 364,4 milimetre olarak gerçekleşmiş olup, bu durum uzun yıllar ortalamasına göre (382,8 milimetre) yüzde 5, geçen yıl aynı dönem yağışlarına (466,2 milimetre) göre yüzde 22 azalmıştır."

"Tarlada ekili ürünlerin durumu iyi"

Kaya, Trakya'nın 6 aylık dönemde, son 40 yılın en düşük yağışını aldığını dile getirdi.

Bu yıl üretici ve uzmanların yağış konusunda oldukça endişeli günler yaşadığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Trakya genelinde nisan başından beri metrekareye düşen 100 milimetreye varan yağış miktarı üreticileri oldukça sevindirdi. Geçen yıl rekor buğday verimlerinin yaşandığı Trakya bölgesinde kış döneminin oldukça kurak geçmesi, özellikle de Trakya'nın ülkemizin en az kış yağışı olan bölgelerden olması, bu yılki buğday verim tahminleri konusunda bizleri açıkçası endişeye sevk etmişti. Ancak bölgemizde tarlada ekili olan buğday, arpa ve kanola kışlık ürünlerin durumu gayet iyi. Bu bitkilerin esas gelişme dönemleri olan nisan ayındaki sapa kalkma ve başaklanma başlangıcı döneminde bu yağışı almamız son derece önemli. Umarın nisan ortası ve sonu benzer bir yağış alır ve yine geçen yılki gibi yüksek verimlere ulaşırız."

Kaya, yağışların, ayçiçeği ekiminin başlayacağı bugünlerde topraktaki eksik nem miktarı için de faydalı olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin çok gecikmeden, tarla tava gelir gelmez ayçiçeği ekimlerini başlamaları, 'erken ekim yüksek ayçiçeği verimi' için son derece önemlidir." dedi.

Edirne'nin Üyüklütatar köyünden çiftçi Serdar Kızanlık da son bir haftadır bölgede süren yağmurun tarım ürünlerine ilaç gibi geldiğini dile getirerek, "Kurak bir kış geçirdik bu bizi endişelendiriyordu. Yüce Rabbim yüzümüzü güldürdü. Buğdayımızın durumu şu an çok iyi, ayçiçeği ekimleri de başladı ve ekim dönemindeki yağmur can suyu gibi oldu. Bu yıl rekoltesi yüksek verimli bir yıl bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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