'Trakya'daki yağışlar çimlenmeyi hızlandıracak'

TÜRKİYE Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da son yağışların özellikle buğday ve kanola ekiminde faydalı olduğunu ve çimlenmeyi hızlandıracağını söyledi.

TAR-DER Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da etkili olan yağışların ekimi kasım ayı sonunda tamamlanan buğday, kanola ve yemlik bitkilerin çimlenmesine can suyu olacağını kaydetti.

'BUĞDAY VE KANOLA EKİLİŞLERİNE YARARLI OLDU'Açar, uzun süren bir kuraklık süreci yaşandığına dikkat çekerek, "Son düşen yağışlar, güzlük tabir edilen ekinlere faydalı olmuştur. Özellikle buğday ve kanola ekilişlerine yararlı oldu. Çiftçi hazırlığını yaparak, ekimini gerçekleştirdi. Daha önce de geç ekim yapılması konusunu gündeme getirmiştik. Zaten şartlar da bunu getirdi. Özellikle ekilişler bölgemizde kasım ayının sonlarına doğru gerçekleşti. O günden bu yana düşmeyen yağışlar neticesinde istenilen seviyede buğday tohumlarında çimlenme olmadı. Bu yağışlar çimlenmeyi hızlandıracaktır. Hava sıcaklıklarının da kısmen ılıman olmasıyla buğdayın kış şartlarına güçlü bir şekilde girmesine yardımcı olacak. Bu yağışlar bitkilerin çimlenmesine ve çimlenme sonrasındaki gelişmesine de olumlu yönde katkı verecek" dedi. 'TEMENNİMİZ, BOL YAĞIŞ DÜŞMESİ'Kanolanın erken ekilmesi gerektiğini ifade eden Açar, "Kanolanın erken ekilerek, kışa güçlü girmesi lazım. Eylül ve ekim aynının kurak geçmesi nedeniyle istenilen ekilişler zamanında olmadı. Erken ekilenler güçlü bir kök sistemine ulaştı. Geç ekilişlerde de kısmen bir gelişme oluyor. Hava sıcaklıklarının ılık gitmesiyle kanolanın da bu durumdan çok etkilenmeyeceğini gösteriyor. Kanola kışı, hava çok soğuk olmazsa atlatabilir diye düşünüyoruz. Bunun yanında güzlük dönemde yem bitkileri ekilişleri de oldu. Tüm bu güzlük tabir edilen ekimler için bu yağışların çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden yağışsız bir periyoda giriyoruz. Tabi ki kış şartları neyi getirir bilemeyiz. Temennimiz, bol yağış düşmesi ve özellikle de kar yağmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL