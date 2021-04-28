'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılmasının sanayi çalışanlarından kaynaklandığı söylemine katılmadığını söyledi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılmasının sanayi çalışanlarından kaynaklandığı söylemine katılmadığını söyledi. Noyan, Biz sanayi tesislerimizde gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun sadece sanayi kökenli olduğunu söyleme fikrine pek katılmıyorum. Burada asıl konuların başında ilacını kullanmayan, aşı olmayan veya rahatsız olduğu halde çıkıp dolaşan, maske kullanmayan kişilerin de olduğu kanaatindeyim dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan yeni tedbirler kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü Trakya'daki sanayi tesislerinde önlemler artırıldı. Özellikle Trakya'daki OSB'lerde 250 bin kişinin çalıştığı 24 sanayi kuruluşunda tedbirler, en üst seviyeye getirildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kuruluşu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüsün hızla yayılmasının sanayi çalışanlarından kaynaklandığı söylemine katılmadığını belirtip, Çin'de 2019 Aralık ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle tekstil sektörü 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarını çok başarılı geçirdi. Mart ayında salgının Türkiye'ye gelmesi ile hazirana kadarki dönem oldukça sıkıntılıydı. Bu dönemde tekstil sektöründeki sanayicilerimiz kendi ihtiyaçları olan maskeyi üretirken sağlık tekstili ile ilgili dünyanın birçok yerine ihracat yaptılar. Temmuzda yeniden normalleşme sürecinin başlaması ile özellikle sağlık tekstili rahat giyebilecek kıyafetler ile örgü kumaş üreticilerini mutlu etti. Ev tekstil ve dokuma kumaş üretimi ise bu dönem beklentilere cevap vermedi. Kasım ayı itibarıyla salgının tekrar başlaması nedeniyle emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil fabrikalarının bir kısmında bazı bölümler kapatıldı. 2020'de istenen hedeflere ulaşılamadı ancak salgına rağmen beklentilerin uzağında kalmadı dedi.

'MASKE TAKMAYANLAR VAR'

Erdim Noyan, son dönemde artan vakaların sanayi çalışanlarından yayılmadığına değinerek, Biz sanayi tesislerimizde hem sanayicilerimiz hem çalışanlarımız gerekli tedbirler almaktadır. Ancak İngiltere merkezli mutasyonlu virüsün ülkemize gelmesiyle birlikte bu salgın çok hızlı artış gösterdi. Bunun sadece sanayi kökenli olduğunu söylemek fikrine pek katılmıyorum. Burada asıl konuların başında ilacını kullanmayan, aşı olmayan veya rahatsız olduğu halde tekrar çıkıp dolaşan, maske kullanmayan kişilerin de olduğu kanaatindeyim diye konuştu.

'2021'DEN UMUDUMUZ VAR'

Erdim Noyan, 2021 yılında sektörün beklentilerinin yüksek olduğunu ve aşılamayla tekstil sektörünün önünün açılacağını dile getirerek, şunları söyledi

2021 yılında özellikle aşılamanın başlaması ile mart ayından itibaren tekstil sektörünün önünün açık olacağını, nisan ayından itibaren eski hızına kavuşacağını düşünüyorduk. Ancak mutasyona uğrayan virüsün ülkemizde görülmesi ile sanayicilerimiz ne kadar tedbir alsa da çalışanlarımız tedbir alsa da kurallara daha fazla uysa da vaka sayısında büyük artış görüldü. Bu nedenle temaslı sayısı da artınca fabrikalarda bazı bölümler kapanma durumunda kaldı. Pandemi sürecinin tekstil sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneğinin normalleşme süreci başlayıncaya kadar devam etmesi üretim ve istihdam yönüyle büyük önem arz etmektedir. Çünkü pandemi süreci, tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler, alım gücündeki değişiklikler ve sektörel farklılıklar nedeni ile her sektörde etkisini farklı göstermektedir. Temennimiz ve beklentimiz emek yoğun tekstil sektöründe istihdam ve üretimi desteklemek için kısa çalışma ödeneği desteğinin normalleşme başlayıncaya kadar konmasıdır.

'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'
'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rusya, Doğu Akdeniz'de nasıl bir politika izliyor?
Rusya, Doğu Akdeniz'de nasıl bir politika izliyor?
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'TRAKYA'DAKİ VAKA ARTIŞININ SANAYİ KÖKENLİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:38:55. #1.15#

title