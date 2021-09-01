Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı
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Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen eğitim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Edirne'de öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından ders başı yaptı.

Velilerden Süleyman Akoğlu, AA muhabirine, salgın döneminde okula başlayan öğrencilere başarı diledi.

Çocuklar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğunu belirten Akoğlu, "Heyecanımız büyük, sabah 06.00'da kalktık. Defter ve kitapların hazırlıkları yapıldı. Bu heyecanı biz de yaşadık açıkçası." dedi.

Burak Önder de okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı eğitim dönemi diledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Tekirdağ'da öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından sınıflara alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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