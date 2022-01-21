Okullarda karne heyecanı yaşandı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'daki okullarda öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kadri Paşa İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilere başarı ve iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Vali Canalp, öğretmen ve idarecileri de tebrik etti.

Canalp, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Edirne'de 55 bin 252 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da yayımladığı mesajında, hayatta başarı için önce inanmak, sonra da hedefe varana kadar yılmadan çalışmak gerektiğini ifade etti.

Tatil döneminde öğrencilerin öncelikle dinlenmelerini isteyen Arpacı, şunları kaydetti:

"Bol bol kitap okumanızı, aileniz ve arkadaşlarınızla nitelikli zamanlar geçirmenizi, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılmanızı, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerle kendinizi geliştirmenizi öneriyorum. Yarıyıl tatilinizi en iyi şekilde değerlendirerek, ikinci eğitim-öğretim dönemini dinlenmiş ve motive olmuş bir şekilde karşılayacağınıza inanıyorum. Başarınız başarımız, mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Sizleri ve geleceğinizi önemsiyoruz."

-Kırklareli

Kırklareli'nde yarıyıl tatili dolayısıyla köy okullarında öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İnece Ortaokuluna taşımalı sistem ile 7 köyden gelen 65 öğrenci sabah okullarına gelip karnelerini aldı.

Öğrencilerden Ege Kerim Ülger, AA muhabirine, karnesinde notlarının çok güzel olduğunu ve Takdir Belgesi aldığını anlattı.

Ülger, tatilini kitap okuyarak ve test çözerek geçireceğini kaydetti.

Öğrencilerden Selin Kama ise tatil yapacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Tatilde güzel vakit geçirmeye çalışacağını ifade eden Kama, "Güzel vakit geçireceğim. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım." dedi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 200 bin 396 öğrenci de yarıyıl tatiline girdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesindeki Safiye Osman Çeliker İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Okulda bekleyen velilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra 1. sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı.

Yıldırım, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.