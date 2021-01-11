KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına evlerinden katıldı
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KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına evlerinden katıldı

11.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02

Evlerinde ders dinleyen öğrenciler Evlerinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler KAHRAMANMARAŞ - Okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

Evlerinde ders dinleyen öğrenciler

Evlerinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler KAHRAMANMARAŞ - Okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu. Kahramanmaraş'ta öğrenciler evlerinde aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu.

KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısına evlerinden katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısına evlerinden katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısına evlerinden katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısına evlerinden katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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