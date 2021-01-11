KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına evlerinden katıldı
11.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02
Evlerinde ders dinleyen öğrenciler Evlerinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler KAHRAMANMARAŞ - Okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.
Evlerinde ders dinleyen öğrenciler
Evlerinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler KAHRAMANMARAŞ - Okullarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu. Kahramanmaraş'ta öğrenciler evlerinde aileleriyle birlikte İstiklal Marşı okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı