Trakya'daki mağaralar mercek altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya'daki mağaralar mercek altına alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Trakya'da bulunan mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılıyor.

Trakya'daki mağaralar mercek altına alındı
07.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:40

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Trakya'da bulunan mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılıyor.

Bakanlık yetkilileri ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör ve ekibi, "Trakya Mağaralarının Araştırılması Projesi" kapsamında çalışmalara başladı. 5 kişiden oluşan ekip, çalışmalarını Kırklareli'deki mağaralarda sürdürüyor.

Ekip il merkezine bağlı Çağlayık köyündeki mağaralara giderek, ölçüm, jeolojik ve ekolojik doğal değerleri kayıt altına aldı. Önemli bulgular, sarkıtlar ve canlı türleri fotoğraflandı.

"Mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilecek"

Güngör, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projenin çok önemli olduğunu, mağaraların tabiat varlığı olarak tescil edileceğini söyledi.

Trakya'da şu an 32 mağarada çalışma yapacaklarını ifade eden Güngör, bunların 28'inin Kırklareli'de bulunduğunu belirtti.

Bu mağaraların koruma altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Projede amacımız özellikle Demirköy ve Vize civarındaki 28 mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilmesini sağlamak. Bu mağaraları tabiat varlığı olarak tescil ettikten sonra bunları koruma altına alacağız. Bu mağaralar böylelikle Bakanlığın envanterine düşmüş olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son yıllarda mağaralara çok büyük önem vermeye başladı. Çünkü mağaralar sadece sıradan bir oyuk değil, çok büyük bir canlı sisteminin yaşadığı, çok önemli jeolojik oluşumların meydana geldiği yapılardır."

Mağaraların kesinlikle korunması gereken özel tabiat varlıkları olduğunu vurgulayan Güngör, "Özellikle Kırklareli ve Tekirdağ'da daha kapsamlı bir çalışma yapılsa mağara sayısı 100'ü çok rahat geçer." dedi.

Güngör, Çağlayık Mağarası'nın küçük olmasına rağmen özel bir mağara olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü Ekonomi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya...
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi Ekonomi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Bülent Bostanoğlu
Magazin Coşkun Sabah Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Ağustos Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Trakya'daki mağaralar mercek altına alındı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 11:40:19. #1.14#
title