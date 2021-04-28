Trakya'daki barajların su seviyesi geçen yıla göre yüzde 16 arttı
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Trakya'daki barajların su seviyesi geçen yıla göre yüzde 16 arttı

Trakya'daki barajların su seviyesi geçen yıla göre yüzde 16 arttı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kuraklığın geçen yıl etkili olduğu ve bazı barajların kuruma noktasına geldiği Trakya'da bu yıl yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Kuraklığın geçen yıl etkili olduğu ve bazı barajların kuruma noktasına geldiği Trakya'da bu yıl yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj bir yılda 205 milyon 163 bin metreküp su aldı.

Edirne'de 2020'de 283 milyon 125 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi bu yıl 310 milyon 247 bin olarak ölçüldü.

Kentteki 5 barajda su seviyesinde artış olurken, Kadıköy Barajı ise 18 milyon 177 bin metreküpten 14 milyon 90 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde ise geçen yıl 108 milyon 630 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 273 milyon 33 bine yükseldi.

Trakya bazında barajlarda en çok artış olan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 48 arttı.

Tekirdağ'da ise 2020'de 174 milyon 344 bin metreküp olan 4 barajın su seviyesi, bu yıl 187 milyon 982 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre barajlardaki doluluk oranı Edirne'de yüzde 68'den yüzde 74'e, Kırklareli'nde yüzde 32'den yüzde 80'e, Tekirdağ da ise yüzde 51'den yüzde 69'a yükseldi.

Trakya'daki 14 barajın su seviyesi yüzde 16 artmış oldu.

Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, barajlarının su seviyelerinde yükselişin çiftçileri de umutlandırdığını söyledi.

Geçen yıl bazı barajların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Şaylan, "Bu yıl bol yağış barajlarımızı doldurdu. Ürünlerimizi yeniden barajlarımızdan sulayabileceğiz. Geçen yıl sulama konusunda ciddi problemler yaşadık." dedi.

Bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağını umut ettiklerini anlatan Şaylan, bu konuda kapalı şebeke sulamanın önemine işaret etti.

Barajların 26 Nisan 2020 ve 26 Nisan 2021 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL26.01.2020 Hacim (milyon m3)26.012021 Hacim (milyon m3)26.01.2020 Doluluk Oranı %26.01.2021 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE24.64241,8555493
ALTINYAZIEDİRNE6,21614,8701740
HAMZADEREEDİRNE169,100170,1508282
KADIKÖYEDİRNE18,17714,0903225
SULTANKÖYEDİRNE23,99027,00289100
Y.KARPUZLUEDİRNE41,00042,2809396
ARMAĞANKIRKLARELİ18,17039,3023576
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ4.4912,0451642
KAYALIKÖYKIRKLARELİ41,840116,0362877
KIRKLARELİKIRKLARELİ48,620105,6504393
ÇOKALTEKİRDAĞ115,700134,2405766
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ34,95833,9833130
NAİPKÖYTEKİRDAĞ13,69212,2456357
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ9,9947,5146549

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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