Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
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Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

TRAKYA'da, kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 90'lara yükseldi.

TRAKYA'da, kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 90'lara yükseldi. Edirne'de içme ve tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Süloğlu Barajı yüzde 91, geçen yıl kuruma noktasına gelen Kırklareli Kayalıköy Barajı ise yüzde 77'e yükselirken, Tekirdağ'daki Çokal

Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 64'ü buldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık yaşanırken, tahıl üretiminin yüksek olduğu Trakya'da, mevsim yağışlarının zamanında ve istenilen şekilde yağmasıyla verimli topraklar suya doydu. Edirne'de 2020 yılında içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı yüzde 21'e düşerek dip noktayı gördüğü için kente Süloğlu Barajı'ndan su verilmeye başlanmıştı. Tarım arazilerinin sulamasında da kullanılan her iki barajda mevsimin yağışlı geçmesiyle doluluk oranı arttı.Edirne'de Süloğlu ve Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'yla birlikte bölgedeki birçok barajdadoluluk oranları gözle görülür şekilde arttı. Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl yüzde 51 doluluk oranı olan Çokal Barajı'nda 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 63'e, yüzde 25 olanKaraidemir Barajı'nda ise 2021 yılının aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 27'ye ulaştı.KIRKLARELİ'NDE 4 BARAJDA DA SU SEVİYESİ ARTTIKırklareli'nde ise dört barajda da doluluk oranları tavan yaptı. Geçen yıl Haziran ayında yüzde 40 dolu olan Kırklareli Barajı'nda 2021 yılının aynı tarihinde doluluk yüzde 96'ya, yüzde 14 olan Çayırdere Barajı'nda yüzde 45'e, yüzde 39 olan Armağan Barajı'nda yüzde 68'e çıktı. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 21'leri gören Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı ise yüzde 77'ye çıkarak son yılların rekor seviyesine ulaştı.'SON 10 YILIN EN YAĞIŞLI MEVSİMİ GEÇTİ'Kırklareli'ye bağlı Kayalıköy'de çiftçilik yapan Olcay Tekan, geçen yaz çok kurak bir mevsim geçirdiklerini söyleyerek, "Bu sene barajımız yağışlardan dolayı doldu. Yazın çok kuraktı ama şu anda çok yüksek doluluğa ulaştı. Kuraklıktan barajın tabanındaki boruları bile görebiliyorduk geçen yaz. Tahmin ediyorum şu an yüzde 90'ları bulmuştur doluluğu. Bu barajdan tarım arazileri sulanıyor. Şükürler olsun çok iyi oldu. Mahsule yansıyacaktır. Son 10 yılın en yağışlı mevsimi geçtiğini söyleyebilirim" dedi.Çiftçilerden Nihat Baş, bu yıl ürünlerin bereketli olacağını belirterek, "Baraj çok güzel doldu.Geçen sene çok düşüktü. Çok az sulama yapabildik tarlalara, kuruma noktasına gelmişti.Mahsul ekemedik ikinciye. İlk mahsulü suladık, ikinciyi sulayamadık. Bu kıştan itibaren çok güzel yağışlar aldık. Tamamen olmasa da büyük bölümü doldu barajın. Sulamalar rahat olacak bu yıl, bereketli olacak" diye konuştu.'BARAJ ÇOK GÜZEL DOLDU'

Hüseyin Metin ise üreticilerin bu yıl barajın dolu olmasından dolayı rahat edeceğini dile getirdi. Metin, "Baraj bu yıl çok güzel doldu. Geçen yıla göre çok büyük doluluk oranı var. Geçen yıl bitmek üzereydi. Bu yıl inşallah çiftçilerimiz sulama konusunda rahat edecekler. Arpa ve buğdaylar da çok güzel bu yıl. Az bir miktar daha salım da var sanırım kanaldan. İkinci mahsulleri ekenler de birinci mahsulleri ekenler de kazanacaklar. Çiftçilerin memnun olacağından şüphemiz yok" ifadesini kullandı.


Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Haberler
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