Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor - Haberler
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Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

Trakya'nın verimli topraklarında yetişen üzüm bağlarındaki bağ bozumu telaşı, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın verimli topraklarında yetişen üzüm bağlarındaki bağ bozumu telaşı, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Atölyesi tarafından düzenlenen fotoğraf etkinliğinde İzmir, Kayseri, Ankara, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları, en iyi fotoğrafı çekebilmek için uğraşıyor.

Fotoğrafseverler, bağ bozumu çalışmalarının yanı sıra bağlarda oluşturulan kurgu fotoğraf atölyelerinde müzik eşliğinde poz veren modeller arasında en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.

Pavli Atölyesi Kurucusu Gülşen Gürses, AA muhabirine, Türkiye'nin bir çok kentinden gelen fotoğraf sanatçıları ile, Trakya için çok değerli olan üzüm bağlarındaki hasat telaşını görüntülediklerini söyledi.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Gürses, bağlardaki telaşı fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini kaydetti.

Trakya insanının coşkusunu fotoğraf karelerine sığdırdıklarını anlatan Gürses, "Biz fotoğraf sanatçıları olarak burada enerjimizi müzisyenler eşliğinde atıyoruz. Sanatla tarımı, doğayı birleştiriyoruz. Etkinliklerimiz oldukça ilgi görüyor, çünkü dokumuzda daima Trakya'nın doğasını, ürünlerini, çiftçisini, tarımını ön plana alarak konumuzu oluşturuyoruz. Kayseri, Ankara, İzmir, Çanakkale, İstanbul'dan fotoğraf sanatçılarımız etkinliklere katılıyor." diye konuştu.

Üzüm tarımını sanatla tanıttıklarını dile getiren Gürses, hardaliye yapımını da Rumeli türküleri ile tanıttıklarını kaydetti.

Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

Trakya'daki bağ bozumu heyecanı fotoğraf karelerine taşınıyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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