Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapıyor.

Edirne'de muafiyet, şehirler arası seyahat izni, görev belgesi ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiyor. Sürekli anonslar yapılarak işi olmayan vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılıyor.

Öte yandan denetimlerde sadece koronavirüs kurallarına uymayanlar değil, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalanıyor.

Kırklareli'nde de "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ana arterlerde denetim yapıyor.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde, izin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar hakkında tutanak hazırlandı.

Ayrıca kentte bazı cadde ve sokaklarda da yaya denetimleri sürüyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetimde bulunuyor. Ekipler, yaya ve araç denetimlerinde vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor
Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor
Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor
Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:05:09. #1.16#

title