Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor

Trakya'da 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' süreci aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapıyor.

Edirne'de muafiyet, şehirler arası seyahat izni, görev belgesi ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası kesiyor.

Ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları denetleyip onları kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Ekipler özellikle market ve halk pazarının bulunduğu bölgelerde denetimlerine ağırlık verdi. Ekipler denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesimi sessizliğe büründü.

Kentte ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları da kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Son dakika haberi! Polis ve vatandaşlar arasında gerginlik
Son dakika haberi! Polis ve vatandaşlar arasında gerginlik
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Muslera Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci aralıksız sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:30:50. #1.14#

title